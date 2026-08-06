Комплект Inno Foam

Система за пяна под високо налягане с двоен струйник - дюза за пяна и струя високо налягане за изплакване. За използване с мобилни и стационарни водоструйки за почистване или дезинфекция.

Inno foam - иновативната система с пяна под високо налягане за мобилни и стационарни водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата за почистване или дезинфекция. Двоен струйник с дюза за пяна и струя под високо налягане за изплакване. Комплектите дюзи трябва да се поръчат отделно.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 2,017
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