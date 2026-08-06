Комплект Inno Foam
Система за пяна под високо налягане с двоен струйник - дюза за пяна и струя високо налягане за изплакване. За използване с мобилни и стационарни водоструйки за почистване или дезинфекция.
Inno foam - иновативната система с пяна под високо налягане за мобилни и стационарни водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата за почистване или дезинфекция. Двоен струйник с дюза за пяна и струя под високо налягане за изплакване. Комплектите дюзи трябва да се поръчат отделно.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|2,017