Επίθεμα ακροφυσίου έως 1.100 λίτρα/ώρα - υψηλή πίεση

Για υψηλή πίεση.

Επίθεμα ακροφυσίου για ψεκαστήρα απορρυπαντικού 3.637-001 για εφαρμογή απορρυπαντικού υψηλής πίεσης. Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό ροής νερού έως 1.100 λίτρα/ώρα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
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