Κυλινδρική βούρτσα 500 μαλακή
Εξάρτημα μαλακής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Ενδείκνυται για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών και εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας. Εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής και ασφαλής τοποθέτηση στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρισμός που δεν αφήνει ίχνη κοντά σε άκρες
- Τρίχες στο πλάι για απόσβεση των κρούσεων και για καθαρισμό κοντά σε άκρες
- Αποτελέσματα καθαρισμού που δεν αφήνει ίχνη χάρη στις διαγώνιες τρίχες στη μέση της βούρτσας.
Ευκολονόητη χρωματική κωδικοποίηση
- Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου εξαρτήματος βούρτσας.
Μηχανισμός γρήγορης εναλλαγής
- Γρήγορη αντικατάσταση βούρτσας που επιτρέπει την απλή προσαρμογή στην εργασία καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|40
|Χρώμα
|μπλε
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,7
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- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
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- Σύστημα μετάδοσης της κίνησης για κυλινδρική βούρτσα 500
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό ευαίσθητων προσόψεων από γυαλί, PVC ή βαμμένες επιφάνειες
- Για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας, επιφανειών από πλεξιγκλάς και αίθριων