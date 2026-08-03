Χάρη στον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό από ανοξείδωτο ατσάλι και πολυαιθερική αιθερική κετόνη (PEEK), το υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες αυξάνει τις πιθανότητες των επαγγελματικών μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης, ακόμα και με τις χαμηλότερες ποσότητες νερού. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης με ενσωματωμένη ράβδο ψεκασμού για εξαιρετική απόρριψη νερού επιτρέπει τη χρήση εξαρτημάτων βούρτσας διαφορετικής σκληρότητας, που εναλλάσσονται πολύ εύκολα χάρη στο σύστημα ταχείας αλλαγής, και μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά απευθείας στην κάνη ψεκασμού ή σε μια τηλεσκοπική κάνη. Τα εξαρτήματα είναι ιδανικά, ανάλογα με την έκδοση, για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, γυάλινες επιφάνειες, ευαίσθητες και σκληρές προσόψεις, καθώς και για αυλές με πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες. Για τον καθαρισμό προσόψεων, οι βούρτσες στρέφονται αυτόματα προς τα πάνω, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον σωματικό μόχθο για τον χρήστη. Επιπλέον, διατίθενται προαιρετικά ένας προφυλακτήρας πιτσιλίσματος (4.762-621.0) και μια σύνδεση Vario (4.481-042.0).