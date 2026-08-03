Σύστημα μετάδοσης της κίνησης για κυλινδρική βούρτσα 500
Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες. Για τον καθαρισμό προσόψεων ή εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας με τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Εγκατάσταση σε κάνη ψεκασμού ή τηλεσκοπική κάνη.
Χάρη στον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό από ανοξείδωτο ατσάλι και πολυαιθερική αιθερική κετόνη (PEEK), το υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες αυξάνει τις πιθανότητες των επαγγελματικών μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης, ακόμα και με τις χαμηλότερες ποσότητες νερού. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης με ενσωματωμένη ράβδο ψεκασμού για εξαιρετική απόρριψη νερού επιτρέπει τη χρήση εξαρτημάτων βούρτσας διαφορετικής σκληρότητας, που εναλλάσσονται πολύ εύκολα χάρη στο σύστημα ταχείας αλλαγής, και μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά απευθείας στην κάνη ψεκασμού ή σε μια τηλεσκοπική κάνη. Τα εξαρτήματα είναι ιδανικά, ανάλογα με την έκδοση, για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, γυάλινες επιφάνειες, ευαίσθητες και σκληρές προσόψεις, καθώς και για αυλές με πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες. Για τον καθαρισμό προσόψεων, οι βούρτσες στρέφονται αυτόματα προς τα πάνω, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον σωματικό μόχθο για τον χρήστη. Επιπλέον, διατίθενται προαιρετικά ένας προφυλακτήρας πιτσιλίσματος (4.762-621.0) και μια σύνδεση Vario (4.481-042.0).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενο υδραυλικό σύστημα κυλινδρικής βούρτσαςΔεν χρειάζεται επιπλέον μοτέρ για τη μετάδοση κίνησης της βούρτσας. Compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος. Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και πολυαιθερική αιθερική κετόνη (PEEK).
Εναλλάξιμα εξαρτήματα βούρτσαςΕγγυάται ιδανικό καθαρισμό για όλες τις επιφάνειες. Ηχητικό σήμα που δείχνει το κλείδωμα των εξαρτημάτων της βούρτσας και διασφαλίζει την ασφαλή χρήση. Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου εξαρτήματος βούρτσας.
Ενσωματωμένη ράβδος ψεκασμούΟμοιόμορφη απόρριψη νερού κατά μήκος της βούρτσας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|350 / 1000
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,1
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- HD 10/21-4M ST Classic
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- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
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- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας, επιφανειών από πλεξιγκλάς και αίθριων
- Για τον καθαρισμό προσόψεων, ρολών και περσίδων
- Για τον καθαρισμό υφασμάτων και φύλλων μεμβρανών
- Για τον καθαρισμό αυλών με πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες