Κυλινδρική βούρτσα 500 σκληρή

Εξάρτημα σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Για σκληρές προσόψεις, πέτρινες και ξύλινες αυλές. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρισμός που δεν αφήνει ίχνη κοντά σε άκρες
  • Τρίχες στο πλάι για απόσβεση των κρούσεων και για καθαρισμό κοντά σε άκρες
  • Αποτελέσματα καθαρισμού που δεν αφήνει ίχνη χάρη στις διαγώνιες τρίχες στη μέση της βούρτσας.
Ευκολονόητη χρωματική κωδικοποίηση
  • Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου εξαρτήματος βούρτσας.
Μηχανισμός γρήγορης εναλλαγής
  • Γρήγορη αντικατάσταση βούρτσας που επιτρέπει την απλή προσαρμογή στην εργασία καθαρισμού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) 40
Χρώμα πράσινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό αυλών με πέτρινες ή ξύλινες επιφάνειες
  • Για τον καθαρισμό επιφανειών προσόψεων από σκυροδέματος, τούβλα, λαμαρίνα ή ατσάλι.