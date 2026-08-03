Κυλινδρική βούρτσα μέτρια 500

Εξάρτημα μέτριας-σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Κατάλληλο και για ευαίσθητες προσόψεις, μεμβράνες και υφάσματα. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής.