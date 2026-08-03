Κυλινδρική βούρτσα μέτρια 500

Εξάρτημα μέτριας-σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Κατάλληλο και για ευαίσθητες προσόψεις, μεμβράνες και υφάσματα. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καθαρισμός που δεν αφήνει ίχνη κοντά σε άκρες
  • Τρίχες στο πλάι για απόσβεση των κρούσεων και για καθαρισμό κοντά σε άκρες
  • Αποτελέσματα καθαρισμού που δεν αφήνει ίχνη χάρη στις διαγώνιες τρίχες στη μέση της βούρτσας.
Ευκολονόητη χρωματική κωδικοποίηση
  • Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου εξαρτήματος βούρτσας.
Μηχανισμός γρήγορης εναλλαγής
  • Γρήγορη αντικατάσταση βούρτσας που επιτρέπει την απλή προσαρμογή στην εργασία καθαρισμού.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία νερού παροχής (°C) 40
Χρώμα κόκκινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,7
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό προσόψεων με φυσικές πέτρινες, γύψινες ή ξύλινες επιφάνειες
  • Για τον καθαρισμό ρολών και περσίδων
  • Για τον καθαρισμό υφασμάτων και φύλλων μεμβρανών