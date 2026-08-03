Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για κυλινδρική βούρτσα 500
Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος με στερέωση velcro για περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα. Πλήρης ορατότητα της βούρτσας χάρη στη διαφανή ταινία, με παράλληλη προστασία κατά του πιτσιλίσματος
Ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος συνδέεται χωρίς κόπο απευθείας στο σύστημα μετάδοσης κίνησης της περιστρεφόμενης κυλινδρικής βούρτσας και διαθέτει μια διάφανη μεμβράνη που προσφέρει πλήρη ορατότητα της βούρτσας καθαρισμού ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εργασίας και αλλάζει πανεύκολα χάρη στη στερέωση velcro. Ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος όχι μόνο διατηρεί στεγνό τον χρήστη κατά τον καθαρισμό προσόψεων, αλλά διασφαλίζει και καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, καθώς το νερό απομακρύνεται από την πρόσοψη και τα σωματίδια σκόνης ξεπλένονται αυτόματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|40
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
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Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό προσόψεων και ηλιακών πάνελ