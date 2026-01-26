Το κουτί λάστιχου HBX 2.10 είναι η ιδανική λύση για το πότισμα των φυτών σε μπαλκόνια, ταράτσες και μικρούς κήπους ή για χρήση σε εκδρομές για κάμπινγκ. Το κουτί παραδίδεται έτοιμο προς χρήση, με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της προμήθειας. Το λάστιχο μπορεί να τυλίγεται γρήγορα και χωρίς κόπο με την πτυσσόμενη μανιβέλα. Επιπλέον, με το αξιόπιστο σύστημα προστασίας κ με δύο συνδέσμους Aqua Stop, η αποσύνδεση είναι απλή και χωρίς πιτσιλιές. Αυτό, σε συνδυασμό με την έξυπνη ιδέα αποθήκευσης για τα αξεσουάρ και τις απελευθερώσεις του εύκαμπτου σωλήνα, διασφαλίζει ότι τα σημάδια νερού στα χαλιά ή το παρκέ θα γίνουν παρελθόν. Οι συμπαγείς αναλογίες του σημαίνουν ότι το κουτί μπορεί να αποθηκευτεί και στους πιο στενούς χώρους σε εσωτερικούς χώρους, για παράδειγμα στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Εναλλακτικά, το κουτί μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο. Το κουτί σωλήνων είναι επίσης κατάλληλο ως σωλήνας παροχής για τα πλυντήρια πίεσης K 2-K 4 της Kärcher.