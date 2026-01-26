HBX 2.10 Compact
Συμπαγές κουτί σωλήνα για μπαλκόνια, ταράτσες, μικρούς κήπους και διακοπές κάμπινγκ. Γρήγορο, άνετο ξετύλιγμα και τύλιγμα. Ιδανικό για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου σε διαμερίσματα.
Το κουτί λάστιχου HBX 2.10 είναι η ιδανική λύση για το πότισμα των φυτών σε μπαλκόνια, ταράτσες και μικρούς κήπους ή για χρήση σε εκδρομές για κάμπινγκ. Το κουτί παραδίδεται έτοιμο προς χρήση, με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για χρήση σε εξωτερικούς χώρους να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της προμήθειας. Το λάστιχο μπορεί να τυλίγεται γρήγορα και χωρίς κόπο με την πτυσσόμενη μανιβέλα. Επιπλέον, με το αξιόπιστο σύστημα προστασίας κ με δύο συνδέσμους Aqua Stop, η αποσύνδεση είναι απλή και χωρίς πιτσιλιές. Αυτό, σε συνδυασμό με την έξυπνη ιδέα αποθήκευσης για τα αξεσουάρ και τις απελευθερώσεις του εύκαμπτου σωλήνα, διασφαλίζει ότι τα σημάδια νερού στα χαλιά ή το παρκέ θα γίνουν παρελθόν. Οι συμπαγείς αναλογίες του σημαίνουν ότι το κουτί μπορεί να αποθηκευτεί και στους πιο στενούς χώρους σε εσωτερικούς χώρους, για παράδειγμα στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Εναλλακτικά, το κουτί μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο. Το κουτί σωλήνων είναι επίσης κατάλληλο ως σωλήνας παροχής για τα πλυντήρια πίεσης K 2-K 4 της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγές κιβώτιο σωλήνωνΑποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου, χωράει ακόμη και σε ντουλάπια κάτω από τον νεροχύτη.
Αναδιπλούμενη μανιβέλαΑξιόπιστη περιτύλιξη εύκαμπτου σωλήνα και αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Έτοιμο για άμεση χρήσηΌλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους (ακροφύσιο, σύνδεσμοι, σύνδεση εξωτερικής βρύσης) περιλαμβάνονται στην προμήθεια.
Έξυπνο σύστημα αποθήκευσης για τα αξεσουάρ και τις απελευθερώσεις εύκαμπτων σωλήνων
- Αποτρέπει τα σημάδια νερού στα χαλιά ή τα παρκέ δάπεδα.
- Όλα τα εξαρτήματα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο ίδιο το κουτί για εξοικονόμηση χώρου.
Δύο σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων με Aqua Stop
- Εύκολη αποσύνδεση χωρίς να εκτοξεύεται νερό.
Κατάλληλο για επίτοιχη εγκατάσταση
- Παρέχονται σημεία ανάρτησης στο πίσω μέρος του περιβλήματος για επίτοιχη εγκατάσταση.
Ελαφρύ
- Εύκολη μεταφορά και απαλό για την πλάτη.
Πολλαπλές επιλογές για την τοποθέτηση του σωλήνα παροχής
- Αποτρέπει τις στροφές στον εύκαμπτο σωλήνα για σταθερή ροή νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Στιβαρή και ασφαλής βάση
- Ξετυλίγεται εύκολα, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται εν κινήσει.
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος σωλήνα (m)
|10
|Χωρητικότητα σωλήνα (m)
|10 (5/16")
|Σωλήνας σύνδεσης (m)
|2 (5/16")
|Πίεση διάρρηξης (bar)
|24
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|225 x 360 x 387
Όταν συνδέετε αυτά τα προϊόντα στο δίκτυο πόσιμου νερού, χρειάζεται να γνωρίζετε τις απαιτήσεις του EN 1717. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον ειδικό σε θέματα υγιεινής.
Πεδίο προμήθειας
- Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 2 Τεμάχιο(α)
- Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
- Σωλήνας 5/16»: 10 m
- Σωλήνας σύνδεσης 5/16»: 2 m
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
- Βίδες και πείροι για τοποθέτηση στον τοίχο
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K Mini Plus
- K2
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Στο σπίτι
- Στο δρόμο
- Τροχόσπιτα
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων