High-pressure hose, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

20 m in length and the extremely time-saving and comfortable EASY!Lock manual screw fitting on both sides are some of the main features of this high-pressure hose (DN 10).

Specifications

Technical data

ID ( ) ID 10
Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 220
Length (m) 20
Connection thread 2 x EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 5,5
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