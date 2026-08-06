FloorPro Wipe Care Extra RM 780, 10l
Polymer-based wipe care without layer build-up for maintenance cleaning of all water-resistant hard and resilient flooring. Anti-slip properties in accordance with DIN V 18032-2:2001-04.
FloorPro Wipe Care Extra RM 780 is the ideal everyday cleaner after coating with our RM 784 Care Dispersion and RM 782 Protect Dispersion. The detergent and care agent based on water-soluble polymers does not form layers on surfaces, reliably removes grease, oil and mineral contamination and is also suitable for more delicate floor coverings such as elastomer (rubber) or PVC. It can also be used on dissipative ESD floors and, thanks to its anti-slip properties confirmed by experts in accordance with DIN V 18032-2:2001-04, is particularly suitable for cleaning in sports and multi-purpose halls. The low-foaming FloorPro Wipe Care Extra RM 780 is designed for use with scrubber dryers as well as for classic manual cleaning. Professionals in the building cleaning sector also benefit from the high user safety of the non-toxic agent.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|10
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|9
|Weight (kg)
|10
|Weight incl. packaging (kg)
|11
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Compatible machines
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack+170 Ah AGM+D 90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+Safekit+R100
- B 300 R I Bp Pack + SB right
- B 300 R I Bp Pack + SSD right
- B 300 R I D + SB right
- B 300 R I D + SSD right
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 35/15C Classic BP Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp 180Ah Li
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Classic Cotton Mop Flaps 40 cm
- Classic Cotton Mop Kentucky 400 g
- Classic Cotton Mop Kentucky with Tape 400 g
- Classic Cotton Mop Strap Tape 40 cm
- Premium MF Mop Loop Flaps 40 cm
- Premium MF Mop Loop blue Pocket 40 cm
- Premium MF Mop Loop blue Strap Tape 40 cm
- Premium MF Mop Safe blue Flaps EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mop Safe blue Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mop Twisted blue Flaps EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mop Twisted blue Pocket EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mop Twisted blue Strap Tape EU Ecolabel 40 cm
- Premium MF Mop Twisted blue Strap Tape EU Ecolabel 60 cm
- Standard MF Mop Cut Pile Pocket 40 cm
Application areas
- Floor cleaning