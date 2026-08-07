EASY!Force-ombouwset 2 - vanaf het apparaat
Ontwikkeld voor het achteraf uitrusten van bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en noodzakelijke adapter.
Het voordeel van EASY!Force-Technologie, maar met behoud van uw bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met alle bijbehorende onderdelen tot aan de sproeier. De ombouwset bestaat uit een EASY!Force-hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 millimeter spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock-aansluitingen, 10 meter premium hogedrukslang met een nominale diameter 8 en geschikt tot een werkdruk van 315 bar, een adapter 2 (4.111-030) voor aansluiting op het apparaat en een adapter 8 (4.111-036) voor de hogedruksproeier met M18 × 1,5 aansluiting.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
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