Het voordeel van EASY!Force-Technologie, maar met behoud van uw bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met alle bijbehorende onderdelen tot aan de sproeier. De ombouwset bestaat uit een EASY!Force-hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 millimeter spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock-aansluitingen, 10 meter premium hogedrukslang met een nominale diameter 8 en geschikt tot een werkdruk van 315 bar, een adapter 2 (4.111-030) voor aansluiting op het apparaat en een adapter 8 (4.111-036) voor de hogedruksproeier met M18 × 1,5 aansluiting.