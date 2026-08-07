Oppervlaktereiniger FR 50 Me
Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.
De FR 50 oppervlaktereiniger is heetwaterbestendig, heeft een roestvrij stalen behuizing en een werkbreedte van 500 mm en is geschikt voor de reiniging van grote oppervlakken. De FR 50 is uitgerust met een dubbele keramische lager, een praktische handgreep, niet-afgevende wieltjes en een geïntegreerd lagedruk reinigingsmiddelendoseersysteem. De sproeierset moet apart besteld worden. Technische gegevens: Max. 250 bar, 1800 l/u, 80°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|500
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Zilver
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H *EU
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18 -St-H steel
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS-E 8/16 -4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Niet meer leverbare producten
Accessoires
Reserveonderdelen Oppervlaktereiniger FR 50 Me
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.