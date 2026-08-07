Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, haren van natuurlijk haar

Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).

Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 500 - 1000
Materiaal natuurlijk haar
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Compatibele apparaten
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, haren van natuurlijk haar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.