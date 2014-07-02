Valbeveiliging

Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopend vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport.

Gecertificeerd beveiligingssysteem voor werken op het dak. Omvat : meelopend vangapparaat met bandvaldemper, klimtouw van 15 m, een harnas, verankeringsriem en een metalen kist voor opslag en transport.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 8,4
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Reserveonderdelen Valbeveiliging 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.