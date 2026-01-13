Furtun Performance Premium 1/2" -50m
Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.
Furtunul Performance Premium 1/2" de la Kärcher nu este un furtun obișnuit de grădină, este dintr-o țesătură inovativă cu tehnologia anti-torsiune Kärcher Premium, oferă cel mai înalt grad de calitate, flexibilitate și rezistență la răsucire, asigurând astfel un flux constant de apă atunci când irigați grădini de dimensiune medie până la mare. În plus, stratul anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul, iar stratul intermediar opac împiedică formarea algelor în furtun. Performanța Premium de 50 de metri impresionează și atunci când vine vorba de sănătate și durabilitate. Deoarece nu conține ftalați (<0.1%), cadmiu, bariu și fără plumb și are presiune de rupere de 45 bari și rezistență la temperatură ridicată de la -20 la + 60° C.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie anti-torsiune Karcher Premium
- Flexibil și rezistent la răsucire, pentru un debit optim de apă fără buclă.
50 de metri
- Pentru irigare în zone mari și grădini.
Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari
- Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
- Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și fără plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
- Extrem de rezistent la intemperii.
18 ani garanție
- Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|gri
|Greutate (kg)
|7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 390 x 170
