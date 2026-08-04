Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).

Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 400
Longueur (m) 1,5
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,8
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