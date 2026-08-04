Agent dʼentretien PressurePro RM 110, 200l

Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusquʼà 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit dʼeau des nettoyeurs HDS.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids (kg) 203,4
Poids avec emballage (kg) 218,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 580 x 580 x 970
Propriétés
  • Protection complète pour nettoyeurs haute pression à eau chaude
  • Protection anticalcaire des pièces conductrices d’eau chaude
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Sans phosphates
  • Sans NTA
Agent dʼentretien PressurePro RM 110, 200l
Agent dʼentretien PressurePro RM 110, 200l
Agent dʼentretien PressurePro RM 110, 200l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Dégraissage et phosphatation
  • Dégraissage des surfaces
  • Entretien des machines, protection contre le tartre
Accessoires