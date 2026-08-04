Agent dʼentretien PressurePro RM 110, 200l
Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusquʼà 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit dʼeau des nettoyeurs HDS.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|203,4
|Poids avec emballage (kg)
|218,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Propriétés
- Protection complète pour nettoyeurs haute pression à eau chaude
- Protection anticalcaire des pièces conductrices d’eau chaude
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Sans phosphates
- Sans NTA
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco *EU-II
- HDS 12/14-4 ST Gaz
- HDS 12/14-4 ST Gaz LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/12 C
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gaz
- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Dégraissage et phosphatation
- Dégraissage des surfaces
- Entretien des machines, protection contre le tartre