Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l

Dégraissage et phosphatation en une seule opération. Protège temporairement contre la corrosion et offre une bonne couche de fond pour la peinture. Mis en œuvre, il donne des couches de phosphate de fer grises à bleues. S'utilise principalement avec un nettoyeur haute pression à eau chaude et un injecteur basse pression.