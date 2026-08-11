Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l

Dégraissage et phosphatation en une seule opération. Protège temporairement contre la corrosion et offre une bonne couche de fond pour la peinture. Mis en œuvre, il donne des couches de phosphate de fer grises à bleues. S'utilise principalement avec un nettoyeur haute pression à eau chaude et un injecteur basse pression.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 2
Poids (kg) 23,7
Poids avec emballage (kg) 24,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 237 x 430
Propriétés
  • Dégraissant efficace et agent de traitement au phosphate
  • Laisse des couches de phosphate de fer jaunes-bleutées
  • Protège de manière fiable contre la corrosion pendant plusieurs jours
  • Offre une bonne base d’adhésion de peinture
  • Facile à stocker et à manipuler
  • Valeur pH dans le concentré, environ 2
  • Liquide clair, incolore
  • Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
  • Sans COV
Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l
Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l
Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l
Agent de phosphatation PressurePro, RM 48, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
  • P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/ récipient avec doublure intérieure.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Dégraissage et phosphatation
  • Dégraissage des surfaces
Accessoires