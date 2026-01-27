Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 10l
Détergent très concentré à haute pression pour un nettoyage en profondeur. Élimine efficacement les salissures tenaces, telles que l'huile, la graisse, le goudron, la suie ou la résine de fumée, à toutes les températures.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids (kg)
|11,4
|Poids avec emballage (kg)
|11,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 190 x 307
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Transport
- Nettoyage régulier
- Nettoyage de conteneurs
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Dégraissage des surfaces
- Containers alimentaires
- Nettoyage de façades