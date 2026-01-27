Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 10l

Détergent très concentré à haute pression pour un nettoyage en profondeur. Élimine efficacement les salissures tenaces, telles que l'huile, la graisse, le goudron, la suie ou la résine de fumée, à toutes les températures.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids (kg) 11,4
Poids avec emballage (kg) 11,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 190 x 307
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Nettoyage régulier
  • Nettoyage de conteneurs
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
  • Containers alimentaires
  • Nettoyage de façades
Accessoires