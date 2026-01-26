PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 10l

Ήπιο υγρό συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης, για κάθε χρήση, για την αφαίρεση ρύπων από γράσο, έλαια και εκπομπές. Ιδανικό για τον καθαρισμό προσόψεων και ευαίσθητων επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10
Βάρος (kg) 10,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 290 x 230 x 190
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων
  • Καθαρισμός προσόψεων
  • Επιφάνειες με πλακάκια
Εξαρτήματα