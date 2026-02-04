PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 2.5l

Ήπιο υγρό συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης, για κάθε χρήση, για την αφαίρεση ρύπων από γράσο, έλαια και εκπομπές. Ιδανικό για τον καθαρισμό προσόψεων και ευαίσθητων επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 4
pH 10
Βάρος (kg) 2,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 129 x 127 x 300
Προϊόν
  • Καθαριστικό γενικής χρήσης υψηλής πίεσης
  • Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
  • Πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες, ειδικά για κρύο νερό
  • Ηπια καθαριστική δράση
  • Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
  • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
  • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
  • Χωρίς NTA
  • Χωρίς σιλικόνη
  • Κατάλληλο για ευαίσθητες σε αλκάλια επιφάνειες (π.χ. αλουμίνια)
PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 2.5l
PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 2.5l
PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 2.5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων
  • Καθαρισμός προσόψεων
  • Επιφάνειες με πλακάκια