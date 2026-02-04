PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 2.5l
Ήπιο υγρό συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης, για κάθε χρήση, για την αφαίρεση ρύπων από γράσο, έλαια και εκπομπές. Ιδανικό για τον καθαρισμό προσόψεων και ευαίσθητων επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|2,5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|4
|pH
|10
|Βάρος (kg)
|2,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|129 x 127 x 300
Προϊόν
- Καθαριστικό γενικής χρήσης υψηλής πίεσης
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες, ειδικά για κρύο νερό
- Ηπια καθαριστική δράση
- Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς σιλικόνη
- Κατάλληλο για ευαίσθητες σε αλκάλια επιφάνειες (π.χ. αλουμίνια)
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- EUH 210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Καθαρισμός εξαρτημάτων
- Καθαρισμός προσόψεων
- Επιφάνειες με πλακάκια