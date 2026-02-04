PressurePro Active Cleaner, ουδέτερο RM 55:, 2.5l

Ήπιο υγρό συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης, για κάθε χρήση, για την αφαίρεση ρύπων από γράσο, έλαια και εκπομπές. Ιδανικό για τον καθαρισμό προσόψεων και ευαίσθητων επιφανειών.