High-pressure hose, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Impressive values and basic equipment: 10 m long high-pressure hose (DN 10) developed for pressures up to 220 bar.

Specifications

Technical data

ID ( ) ID 10
Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 220
Length (m) 10
Connection thread 2 x EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 2,9
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