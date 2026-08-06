High-pressure hose food grade Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

With blue, non-marking and animal fat resistant outer covering: durable high-pressure hose (ID 8), 10 m long, ANTI!Twist and EASY!Lock hand screw connection at both ends.

Specifications

Technical data

ID ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Max. pressure (bar) 400
Length (m) 10
Connection thread 2 x EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 3,7
High-pressure hose food grade Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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