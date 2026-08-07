Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 10
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 220
Lengte (m) 10
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,9
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten