Zuigslangverlenging 3,5m
De 3,5 m lange zuigslangverlenging is geschikt voor alle Kärcher nat- en droogzuigers uit de Home & Garden-reeks en zorgt voor een grotere actieradius en meer bewegingsvrijheid.
De 3,5 m lange zuigslangverlenging vergroot de actieradius, vergroot de bewegingsvrijheid en maakt zo het werk gemakkelijker, vooral bij het reinigen van trappen of het reinigen van het interieur van auto's. De praktische zuigslangverlenging is geschikt voor alle Kärcher nat- en droogzuigers uit het Home & Garden assortiment.
Kenmerken en voordelen
Uitbreiding van de actieradius en verbetering van de vrije beweging (bv. bij de reiniging van het interieur van de wagen)
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3600 x 55 x 64
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Premium
- WD 2.200
- WD 3
- WD 3 + zuigborstelset
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P Extension kit
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home Vac
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 4 Car
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 Premium
- WD 4 Premium Car
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P Premium
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P Premium
- WD 6 P Premium Renovation
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voertuiginterieur
- Vernieuwing
- Werkplaats
- Hobbykamer
- Kelder
- Garage
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Entree
- Trappen