Kit de conversion EASY!Force 1 – à partir du flexible HP

Pour la conversion des nettoyeurs haute pression Kärcher à l'aide du flexible haute pression préexistant : le kit de conversion EASY!Force 1 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage et tous les adaptateurs jusqu'à la buse.

Grâce à notre kit de conversion EASY!Force 1, la technologie EASY!Force ultra moderne peut également être utilisée à moindre coût avec les nettoyeurs haute pression et flexibles haute pression préexistants de Kärcher. Le kit de conversion comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), une lance d'arrosage d'une longueur de 1 050 millimètres (4.112-000) avec attaches EASY!Lock, l'adaptateur 8 (4.111-036) pour buses haute pression à raccord M 18 × 1,5 et l'adaptateur 12 (4.111-046) pour flexible haute pression avec accouplement rotatif.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 2,2
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Kit de conversion EASY!Force 1 – à partir du flexible HP

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.