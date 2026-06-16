Ombouwset 1 van de hogedrukslang

U kan de allernieuwste EASY!Force technologie ook gebruiken bij uw bestaande hogedrukreinigers en hogedrukslangen van Kärcher aan een lage kost met onze EASY!Force ombouwset 1. Deze ombouwset omvat het EASY!Force hogedrukpistool (4.118-005), een 1050 mm lange spuitlans (4.112-000) met EASY!Lock aansluiting, de adapter 8 (4.111-036) voor de hogedruksproeiers met M 18 × 1.5 aansluiting, én de adapter 12 (4.111-046) voor hogedrukslangen, incl. draaikoppeling.