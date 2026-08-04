Nettoyeur de surfaces FR 30
Un rendement surfacique jusqu’à 10 fois plus élevé qu’avec le jet HP traditionnel.
Un châssis en plastique pour une maniabilité optimale, un double roulement en céramique pour une grande longévité, un raccord articulé flexible pour un maniement aisé et une position de stationnement intégrée. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 180 ba r/ 850 l/h /60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|300
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|2,7
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Accessoires
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