Set de raccordement pour nettoyeur haute pression
Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.
Ce set est équipé d’un tuyau 10 M 19 mm avec Double renfort tressé et tricoté, d’un raccord rapide universel, qui s’adapte à tous les types de tuyaux, d’un raccord rapide universel aquastop pour déconnecter facilement tuyaux et accessoires sans éclaboussures et d’une prise robinet G ¾ avec réducteur G ½
Caractéristiques et avantages
Tuyau 10m, 19mm PrimoFlex®
Raccord universel Plus 2.645-193.0
Raccord universel Plus Aquastop 2.645-194.0
Nez de robinet G3/4
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|2,4
|Poids avec emballage (kg)
|2,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|370 x 370 x 105
Lors du raccordement de ces produits au réseau d'eau potable, vous devez respecter les exigences de la norme EN 1717. Si nécessaire, demandez à un professionnel.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage