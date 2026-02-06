Détergent actif PressurePro, neutre RM 55, 2.5l
Nettoyant actif universel pour nettoyeurs haute pression pour l'élimination des graisses, des huiles, des salissures dues aux émissions et des résidus d'insectes sur les façades et les surfaces délicates.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|10
|Poids (kg)
|2,5
|Poids avec emballage (kg)
|2,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|129 x 127 x 300
Propriétés
- Détergent pour l’entretien courant à la haute pression
- Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
- Très bonnes propriétés de nettoyage, particulièrement avec de l'eau froide
- Respectueux des matériaux
- Odeur fraîche
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans silicone
- adapté aux surfaces sensibles aux alcalis (aluminium par exemple)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Nettoyage de façades
- Surfaces textiles