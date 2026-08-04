Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 200l
Détergent liquide, très efficace pour éliminer les salissures et souillures extrêmes telles que graisse, huile, goudron, suie et noir de fumée, ou encore de sucres calcinés. Sans NTA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids avec emballage (kg)
|265,4
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
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- HD 10/25-4 S ST Classic
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- HD 13/18-4 S
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- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
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- HD 20/15-4 Cage+
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- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
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- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
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- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 G Classic
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- HD 7/15 G
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Produits retirés de la gamme
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Domaines d'utilisation
- Grills
- Grandes cuisines