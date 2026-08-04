Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 200l

Détergent liquide, très efficace pour éliminer les salissures et souillures extrêmes telles que graisse, huile, goudron, suie et noir de fumée, ou encore de sucres calcinés. Sans NTA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids avec emballage (kg) 265,4
Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 200l
Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 200l
Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 200l
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Appareils compatibles
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Domaines d'utilisation
  • Grills
  • Grandes cuisines
Accessoires