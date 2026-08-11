RM 69** 1000l nettoyeur industriel, 1000l

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1000
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10
Poids avec emballage (kg) 1065
RM 69** 1000l nettoyeur industriel, 1000l
RM 69** 1000l nettoyeur industriel, 1000l
RM 69** 1000l nettoyeur industriel, 1000l
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  • Nettoyage des sols
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