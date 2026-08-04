Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 20l

Cette paraffine de thermoprotection produit une couche résistant aux intempéries qui protège les véhicules contre la corrosion. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 4
Poids (kg) 19,8
Poids avec emballage (kg) 21,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 250 x 420
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 20l
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 20l
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic, 20l
Appareils compatibles
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Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Accessoires