Δοχείο χημικού καθαριστικού 1 λίτρου για την κάνη αφρού advanced

Πρόσθετο δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού 1 λίτρου για γρήγορη αντικατάσταση του χημικού προϊόντος καθαρισμού (για κάνη αφρού 2.112-017.0 και 2.112-018.0).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
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