Προέκταση κάνης ψεκασμού, 1000 mm

Προέκταση κάνης ψεκασμού με σύνδεση EASY!Lock. Μήκος 1.000 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar) 300
Μήκος (mm) 1000
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
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