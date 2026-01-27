DB 135 vuilfrees voor K 2-K 3

Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.

Met de krachtige rotorsproeier Entry verwijdert de vuilfrees ook bijzonder hardnekkig vuil grondig. De roterende puntstraal verwijdert moeiteloos atmosferisch vuil en laat zo bijvoorbeeld muren met groene aanslag of mos weer stralen. Bovendien imponeert de vuilfrees met de grote oppervlakteprestatie. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 2 en K 3.

Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
  • Effectieve verwijdering van zelfs hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
  • Voor een efficiënte en snelle reiniging.
Bajonetaansluiting
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 450 x 41 x 41

Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Fietsen
  • Hardnekkig vuil
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Mos