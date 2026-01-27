DB 135 vuilfrees voor K 2-K 3
Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Entry voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 en K 3. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.
Met de krachtige rotorsproeier Entry verwijdert de vuilfrees ook bijzonder hardnekkig vuil grondig. De roterende puntstraal verwijdert moeiteloos atmosferisch vuil en laat zo bijvoorbeeld muren met groene aanslag of mos weer stralen. Bovendien imponeert de vuilfrees met de grote oppervlakteprestatie. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 2 en K 3.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
- Effectieve verwijdering van zelfs hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken.
Krachtige reiniging met hoge druk
- Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
- Voor een efficiënte en snelle reiniging.
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Hardnekkig vuil
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Mos