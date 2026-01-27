Met de krachtige rotorsproeier Entry verwijdert de vuilfrees ook bijzonder hardnekkig vuil grondig. De roterende puntstraal verwijdert moeiteloos atmosferisch vuil en laat zo bijvoorbeeld muren met groene aanslag of mos weer stralen. Bovendien imponeert de vuilfrees met de grote oppervlakteprestatie. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 2 en K 3.