Huishoudset
Handige accessoireset voor het wisselen tussen droogvloerzuigmond en meubelzuigmond. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiemachines.
Met de omschakelbare vloerzuigmond en bekledingszuigmond bevat de huishoudset ideale accessoires voor veel voorkomende huishoudelijke schoonmaakklussen. De vloerzuigmond wordt met een voetschakelaar geschakeld, waardoor hij geschikt is voor zowel tapijtvloeren als harde vloeren, terwijl de praktische meubelzuigmond met twee draadheffers ideaal is voor het voorzichtig stofzuigen van gestoffeerde meubels en andere stoffering.
Kenmerken en voordelen
Verwisselbare vloerzuigmond (droog)
- Hij beschikt over een ergonomische voetschakelaar waarmee je het vloermondstuk snel en eenvoudig kunt aanpassen aan verschillende vloerbedekkingen (bijvoorbeeld tapijt of laminaat/parket).
- De symbolen voor tapijt en harde vloer, bekend van droogstofzuigers, maken het heel eenvoudig om de juiste stand te selecteren.
Inclusief parkeerclip (alleen te gebruiken voor WD stofzuigers)
- Kan indien gewenst aan het vloermondstuk worden bevestigd.
- Ontworpen voor het snel en eenvoudig tussentijds parkeren van de zuigbuis en het mondstuk tijdens werkonderbrekingen.
Bekledingsmondstuk met twee draadheffers
- Voor een zachte en grondige reiniging van bekleding, gestoffeerde meubels en textieloppervlakken.
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiemachines
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|3
|Standaard nominale diameter: (mm)
|ID 35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 65 x 257
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- vloerbedekking
- Tapijten
- Harde vloeren
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Matrassen