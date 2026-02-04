Neutral Floor Cleaner, 5gal

Developed for scrubber machines, this formula is non-foaming, phosphate-free and contains ingredients that protect the machine from scale and contaminants. (5-gal)

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 7.5
Color yellow
Scent none
Foaming Low
Compatible machines

ADDITIONAL MODELS

Part No.

8.698-102.0

Cleaner

Neutral Floor Cleaner

Container Size

(4) One gallon containers

Part No.

8.698-103.0

Cleaner

Neutral Floor Cleaner

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

8.698-104.0

Cleaner

Neutral Floor Cleaner

Container Size

55 gallon container