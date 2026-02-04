Shop Floor Cleaner, 5gal

Shop Floor Cleaner is formulated for heavy-duty cleaning of soils typically found in machine shop environments. (5-gal)

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 10.5
Color Red
Scent none
Foaming Low
Compatible machines

ADDITIONAL MODELS

Part No.

8.698-105.0

Cleaner

Shop Floor Cleaner

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

8.698-106.0

Cleaner

Shop Floor Cleaner

Container Size

55 gallon container