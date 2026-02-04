Shop Floor Cleaner, 5gal
Shop Floor Cleaner is formulated for heavy-duty cleaning of soils typically found in machine shop environments. (5-gal)
Specifications
Technical data
|Packaging size (gal)
|5
|pH
|10.5
|Color
|Red
|Scent
|none
|Foaming
|Low
Compatible machines
- B 110 R Bp + D75 + AGM
- B 110 R Bp + D75 + Li-Ion
- B 110 R Bp + R75 + AGM
- B 110 R Bp + R75 + AGM + OBC
- B 110 R Bp + R75 + AGM + SB
- B 110 R Bp + R75 + Li-Ion
- B 110 R Bp + R75 + Li-Ion + SB
- B 150 R Bp
- B 150 R Bp + AGM
- B 150 R Bp + AGM + 2SB
- B 150 R Bp + R75 + AGM
- B 150 R Bp + R75 + Wet
- B 150 R Bp + R85 + 2SB
- B 150 R Bp + R90 + AGM
- B 150 R Bp + R90 + AGM + 2SB
- B 150 R Bp + R90 + Wet
- B 150 R Bp + R90 + Wet + 2SB
- B 150 R Bp + Wet
- B 150 R Bp + Wet + 2SB
- B 150 R Bp Adv + AGM + 2SB
- B 150 R Bp Adv + Wet + 2SB
- B 200 R Bp + D90 + AGM
- B 200 R Bp + R85 + AGM
- B 200 R Bp + R85 + AGM + 2SB
- B 200 R Bp + R85 + Wet
- B 200 R Bp + R85 + Wet + 2SB
- B 220 R Bp + R85 + Li-Ion + 2SB + Dose + LB
- B 220 R Bp + R85 + Wet + 2SB + Dose
- B 260 RI Bp + D100 + AGM
- B 260 RI Bp + R100 + AGM
- B 260 RI Bp + R100 + AGM + 2SB
- B 260 RI Bp + R100 + SCB
- B 260 RI Bp + R120 + AGM
- B 260 RI Bp + R120 + AGM + 2SB
- B 260 RI Bp + R120 + SCB + 2SB
- B 260 RI Bp Combo + R100 + AGM
- B 300 RI Bp
- B 300 RI LPG
- B 300 RI LPG + LB
- B 300 RI LPG + LB + OHG
- B 300 RI LPG + OHG
- B 300 RID
- B 300 RID + LB
- B 300 RID + LB + OHG
- B 300 RID + OHG
- B 50 W Bp + R55 + AGM
- B 50 W Bp + R55 + Li-Ion
- B 50 W Bp ORB + O51 + AGM
- B 50 W Bp ORB + O51 + Li-Ion
- B 80 W Bp (disc)
- B 80 W Bp (roller)
- B 80 W Bp + D65 + 255 Ah AGM + OBC
- B 80 W Bp + D65 + Wet + OBC
- B 80 W Bp + R65 + 225 Ah Wet + OBC
- B 80 W Bp + R65 + 260 Ah Wet + OBC
- B 80 W Bp + R65 + AGM + OBC
- BD 35/15 C Bp Classic
- BD 43/25 C Bp + AGM
- BD 43/25 C Bp + Pad
- BD 43/25 C Bp + Wet
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Classic + AGM
- BD 50/50 C Bp Classic + Wet
- BD 50/55 W Bp Classic
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/70 R Bp + AGM + Brush
- BD 50/70 R Bp + AGM + Pad
- BD 50/70 R Bp + Wet + Brush
- BD 50/70 R Bp + Wet + Pad
- BD 70/75 W Bp Classic
- BD 70/75 W Bp Classic + AGM
- BD 70/75 W Bp Classic + Li-Ion
- BD 70/75 W Bp Classic + Wet
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Classic + AGM
- BD 80/100 W Bp Classic + Li-Ion
- BD 80/100 W Bp Classic + Wet
- BDP 51/1500 C
- BDP 51/2000 C
- BDS 43/175 C
- BDS 43/Duo C
- BDS 43/Orbital C
- BDS 51/175 C
- BR 30/4 C
- BR 35/12 C Bp
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C Bp
- BR 47/35
- BR 52/11 ESC
- BR 75/75 W Bp Classic
- BR 75/75 W Bp Classic + AGM
- BR 75/75 W Bp Classic + Li-Ion
- BR 75/75 W Bp Classic + Wet
- BR 85/100 W Bp Classic
- BR 85/100 W Bp Classic + AGM
- BR 85/100 W Bp Classic + Li-Ion
- BR 85/100 W Bp Classic + Wet
- KIRA B 100 R
- KIRA B 50
- KIRA BD 200
- KIRA BD 200 + Docking Station
- KIRA BR 200
- KIRA BR 200 + Docking Station
ADDITIONAL MODELS
Part No.
8.698-105.0
Cleaner
Shop Floor Cleaner
Container Size
(1) Five gallon container
Part No.
8.698-106.0
Cleaner
Shop Floor Cleaner
Container Size
55 gallon container