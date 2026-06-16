Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 10
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 220
Longueur (m) 25
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 6,7
Appareils compatibles
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Piéces détachées Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

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