Telescopische steel 97 – 184 cm
Uitschuifbare telescoopsteel van aluminium voor gebruik met alle mophouders en kunststof rubberen trekkers van Kärcher. Het handvat is in lengte verstelbaar tussen 97 en 184 cm.
De ergonomische kunststof handgrepen en het lage gewicht van de telescopische handgreep van roestvrij en duurzaam aluminium maken ook langere, vermoeidheidsvrije werkopdrachten mogelijk. De lengte van de stevige handgreep kan worden aangepast tussen de 97 en 184 centimeter, afhankelijk van de vereisten en de reinigingstaak. Geschikt voor gebruik met alle mophouders en kunststof rubberen trekkers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Type steel
|Uitschuifbaar
|Stam lengte (mm)
|1840
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Lengte (mm)
|260
|Afmetingen, verpakt (mm)
|260 x 260 x 1840
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging
- Vloer - stomerij
- Oppervlak - stomerij
- Oppervlakte - natte reiniging