Roterende buisreinigingssproeier met binnendraad. De sproeier heeft vier roterende stralen voor een milieuvriendelijke reiniging van verstopte buizen en leidingen. De stralen zijn zodanig geplaatst dat de sproeier en de slang vrij doorheen de leiding kan bewegen. Met zijn R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan buisreinigingsslangen.