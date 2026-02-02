Независимо дали става дума за ежедневно почистване, за поддръжка или за дълбоко почистване: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 е винаги оптималният избор за негланцирани плочки от фин фаянс. Той не само отстранява без усилие мазнини, масла и минерални замърсявания, но неговата формула без повърхностноактивни вещества и ензими също така ефективно предотвратява бързото повторно замърсяване и осигурява приятен, свеж аромат. Леко алкалният и слабопенлив препарат може да се използва както ръчно, така и с подопочистваща машина. Kärcher препоръчва едностъпков метод за поддържащо почистване и двустъпков метод за дълбоко почистване. Професионалистите в сектора на почистването на сгради също се възползват от високата безопасност за потребителите на нетоксичния почистващ препарат. Ако е необходимо, FloorPro RM 753 е подходящ за използване и в маслени сепаратори.