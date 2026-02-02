FloorPro RN 753 Препарат за чистене на фаянсови плочки, 10л
Препарат за почистване на фаянсови плочки без повърхностно активни вещества, надеждно отстранява мазнини, масла и минерални замърсявания, без да нарушава противоплъзгащите свойства на плочките.
Независимо дали става дума за ежедневно почистване, за поддръжка или за дълбоко почистване: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 е винаги оптималният избор за негланцирани плочки от фин фаянс. Той не само отстранява без усилие мазнини, масла и минерални замърсявания, но неговата формула без повърхностноактивни вещества и ензими също така ефективно предотвратява бързото повторно замърсяване и осигурява приятен, свеж аромат. Леко алкалният и слабопенлив препарат може да се използва както ръчно, така и с подопочистваща машина. Kärcher препоръчва едностъпков метод за поддържащо почистване и двустъпков метод за дълбоко почистване. Професионалистите в сектора на почистването на сгради също се възползват от високата безопасност за потребителите на нетоксичния почистващ препарат. Ако е необходимо, FloorPro RM 753 е подходящ за използване и в маслени сепаратори.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|10,5
|Тегло (кг)
|11,32
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|12,293
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 188 x 307
Качества
- Силно средство за основно почистване, предназначено за силно замърсени фаянсови плочки
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- Много добри намокрящи свойства
- Формула с ниска пенливост
- Изключително ефективен
- Приятен, свеж аромат
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
- Не съдържа тензиди и ензими
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
Актуални продукти
- "Kentucky" моп с лента, 400 g
- B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah Dose+R75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose +D75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+D75
- B 110 R BpPack 170Ah Dose+SSD+R75
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 R I Diesel
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Dose+Rinse+AF
- BD 35/15 C Classic BP Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Bp Pack Classic 285Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- BR 40/10 C Adv
- BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp
- SGV 8/5
- Soft Band моп, с джобове, бял, 40 cm
- Микрофибърен моп син, с капаци, 40 cm
- Микрофибърен моп син, със самозалепваща се лента, 40 cm
- Микрофибърен моп син, със самозалепваща се лента, 60 cm
- Моп "Кентъки" 400 g
- Моп Microriccio син, със самозалепваща се лента, 40 cm
- Памучен моп със самозалепваща лента, 40 cm
- Плосък моп Ultrasafe, с джобове, син, 40 cm
Стари продукти
Сфера на приложение
- Почистване на пода