FloorPro RN 753 Препарат за чистене на фаянсови плочки, 10л

Препарат за почистване на фаянсови плочки без повърхностно активни вещества, надеждно отстранява мазнини, масла и минерални замърсявания, без да нарушава противоплъзгащите свойства на плочките.

Независимо дали става дума за ежедневно почистване, за поддръжка или за дълбоко почистване: FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753 е винаги оптималният избор за негланцирани плочки от фин фаянс. Той не само отстранява без усилие мазнини, масла и минерални замърсявания, но неговата формула без повърхностноактивни вещества и ензими също така ефективно предотвратява бързото повторно замърсяване и осигурява приятен, свеж аромат. Леко алкалният и слабопенлив препарат може да се използва както ръчно, така и с подопочистваща машина. Kärcher препоръчва едностъпков метод за поддържащо почистване и двустъпков метод за дълбоко почистване. Професионалистите в сектора на почистването на сгради също се възползват от високата безопасност за потребителите на нетоксичния почистващ препарат. Ако е необходимо, FloorPro RM 753 е подходящ за използване и в маслени сепаратори.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 10,5
Тегло (кг) 11,32
Тегло вкл. Опаковка (кг) 12,293
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Качества
  • Силно средство за основно почистване, предназначено за силно замърсени фаянсови плочки
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Много добри намокрящи свойства
  • Формула с ниска пенливост
  • Изключително ефективен
  • Приятен, свеж аромат
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • Не съдържа тензиди и ензими
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Почистване на пода
