La caractéristique phare du nouveau tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 mètres est son tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé. D'une part, il est extrêmement résistant à la flexion et flexible ce qui rend le tuyau particulièrement robuste tout en permettant un débit d'eau constant. D'autre part, le tuyau offre ainsi une prise en main sensiblement améliorée. Grâce à la couche extérieure anti-UV, le matériau est protégé de toutes les intempéries. Et afin de prévenir la formation d'algues dans le tuyau, la couche intermédiaire est opaque. Par ailleurs, le tuyau durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. De plus, le tuyau supporte une pression jusqu'à 45 bar ainsi que des températures de −20 à +60 °C. Le tuyau d'arrosage Performance Plus est le produit idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne à grande superficies. Ce modèle est assorti d'une garantie de quinze ans.