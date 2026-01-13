Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 50m
Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.
La caractéristique phare du nouveau tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 mètres est son tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé. D'une part, il est extrêmement résistant à la flexion et flexible ce qui rend le tuyau particulièrement robuste tout en permettant un débit d'eau constant. D'autre part, le tuyau offre ainsi une prise en main sensiblement améliorée. Grâce à la couche extérieure anti-UV, le matériau est protégé de toutes les intempéries. Et afin de prévenir la formation d'algues dans le tuyau, la couche intermédiaire est opaque. Par ailleurs, le tuyau durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. De plus, le tuyau supporte une pression jusqu'à 45 bar ainsi que des températures de −20 à +60 °C. Le tuyau d'arrosage Performance Plus est le produit idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne à grande superficies. Ce modèle est assorti d'une garantie de quinze ans.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
50 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies.
Convient jusqu'à une pression de 45 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|6,5
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|390 x 390 x 170
