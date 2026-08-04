Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l

Détergent en profondeur acide pour autolaveuses. Dissout efficacement les voiles de ciment, les dépôts et les taches tels que calcaire, rouille, tartre de bière ou lactique. Idéal pour le nettoyage de fin de construction.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 4
pH 1
Poids avec emballage (kg) 3
Propriétés
  • Détergent puissant pour tous les sols durs résistants à l’acide
  • Elimine efficacement les restes et dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine.
  • Dissout de manière puissante les résidus de ciment
  • Faible quantité de mousse
  • Avec une protection anti-corrosion intégrée
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 2.5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage après construction
  • Nettoyage des sols
Accessoires