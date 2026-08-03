Ανέμη σωλήνα, αυτόματη, με επικάλυψη γκρι βασάλτη, 20 m

Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (ΗΡ). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 20
Θερμοκρασία (°C) max. 130
Χρώμα ανθρακί
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 16,9

Πεδίο προμήθειας

  • Ανέμη
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