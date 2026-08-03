Αυτόματο από ανοξείδωτο ατσάλι / συνθετικό υλικό τύμπανο σωλήνα, 20 m

Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφείο είναι από πλαστικό.

Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφείο είναι από πλαστικό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 20
Θερμοκρασία (°C) max. 150
Μέγ. πίεση (bar) 200
Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 13,2

Πεδίο προμήθειας

  • Ανέμη
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