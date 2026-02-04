Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα

Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα

Σετ αντάπτορα δύο μερών για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα προέκτασης με βιδωτό σπείρωμα σε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με το σύστημα Quick Connect.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σετ αναβάθμισης Quick Connect
  • Για την αναβάθμιση όλων των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης που κατασκευάστηκαν μετά το 1992 με σύστημα αντάπτορα Quick Connect
Ορειχάλκινος σύνδεσμος
  • Εύκολη αλλαγή και γρήγορη σύνδεση του πιστολιού με σκανδάλη με το Quick Connect
Σύστημα Quick Connect
  • Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 80 x 45 x 61
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ