Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης σετ αντάπτορα
Αντάπτορας για τον έλεγχο της πίεσης εργασίας των συσκευών H&G HP χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα
Σετ αντάπτορα δύο μερών για τη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα προέκτασης με βιδωτό σπείρωμα σε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης με το σύστημα Quick Connect.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σετ αναβάθμισης Quick Connect
- Για την αναβάθμιση όλων των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης που κατασκευάστηκαν μετά το 1992 με σύστημα αντάπτορα Quick Connect
Ορειχάλκινος σύνδεσμος
- Εύκολη αλλαγή και γρήγορη σύνδεση του πιστολιού με σκανδάλη με το Quick Connect
Σύστημα Quick Connect
- Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|80 x 45 x 61
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic *EU
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3