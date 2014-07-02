Περιστρεφόμενη βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι

Περιστρεφόμενος βραχίονας τοίχου από χάλυβα υψηλού βαθμού (για το 2.641-866). Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μέγιστη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση του σωλήνα ΗΡ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ