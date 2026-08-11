Πλήρης ισχύς άμεσα: Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης που περιλαμβάνεται στο σετ φορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά. Το Battery Power 18/25 Starter Kit της Kärcher είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 V.