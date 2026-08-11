Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU

Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.

Πλήρης ισχύς άμεσα: Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης που περιλαμβάνεται στο σετ φορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά. Το Battery Power 18/25 Starter Kit της Kärcher είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 V.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου
  • Στην οθόνη LCD εμφανίζεται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η στάθμη φόρτισης.
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power
  • Για χρήση στις συσκευές πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 18 V.
Φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V
  • Φορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 44 λεπτά.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
  • Εγγυάται τη συνεχή απόδοση και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης
  • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
Βαθμός προστασίας IPX5 – Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση (χαμηλή) από όλες τις κατευθύνσεις
  • Αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούν ρίψη νερού.
Αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας
  • Υψηλή απόδοση χάρη στην αποτελεσματική ρύθμιση θέρμανσης και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση συστοιχίας
  • Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Στιβαρό περίβλημα
  • Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Επιτοίχια στήριξη
  • Για εύκολη επιτοίχια στερέωση του φορτιστή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 18
Χωρητικότητα (Ah) 2,5
χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με γρήγορο φορτιστή Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Ρεύμα φόρτισης (A) 2,5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 184 x 133 x 126

Πεδίο προμήθειας

  • Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
  • Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU
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