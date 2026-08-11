Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU
Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.
Πλήρης ισχύς άμεσα: Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης που περιλαμβάνεται στο σετ φορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά. Το Battery Power 18/25 Starter Kit της Kärcher είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 V.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού Χρόνου
- Στην οθόνη LCD εμφανίζεται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η στάθμη φόρτισης.
Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power
- Για χρήση στις συσκευές πλατφόρμας μπαταριών Kärcher 18 V.
Φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V
- Φορτίζει την μπαταρία 18V / 2,5Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 44 λεπτά.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίου
- Εγγυάται τη συνεχή απόδοση και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
Βαθμός προστασίας IPX5 – Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση (χαμηλή) από όλες τις κατευθύνσεις
- Αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούν ρίψη νερού.
Αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας
- Υψηλή απόδοση χάρη στην αποτελεσματική ρύθμιση θέρμανσης και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση συστοιχίας
- Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Στιβαρό περίβλημα
- Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Επιτοίχια στήριξη
- Για εύκολη επιτοίχια στερέωση του φορτιστή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με γρήγορο φορτιστή
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Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V)
|100 - 240
|Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz)
|50 - 60
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|184 x 133 x 126
Πεδίο προμήθειας
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
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